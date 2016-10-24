Сегодня, 24 октября, на стадионе ФК «Акжайык» прошла разминка в честь 100 дней до старта 28 Всемирной зимней Универсиады. В разминке принимали участие более 500 человек, это студенты и школьники, сотрудники спортивных учреждений и спортсмены. Также в программе участвовал участник Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро по гребле на байдарках Алексей ДЕРГУНОВ. По словам Алексея ДЕРГУНОВА, уже совсем скоро в Казахстане пройдет зимняя Универсиада - это крупные соревнования по 12 видам спорта. В Алматы прилетит более 2 тыс спортсменов из 55 стран. - Честь нашей страны будут защищать 220 атлетов. И мы, конечно же, должны проявить гостеприимство, сделать все, чтобы игры стали самыми лучшими и запомнились надолго. Давайте станем участниками проекта "100 дней до Универсиады", и этим самым поддержим наших спортсменов. Данная акция пройдет во всех вузах, сузах и школах города Уральска, - отметил Алексей ДЕРГУНОВ. Универсиада 2017 года в Алматы пройдетОрганизационный комитет по проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады возглавляет Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов. Организационный комитет осуществляет контроль за реализацией всех необходимых мероприятий для проведения Универсиады в 2017 году на высоком уровне. Инициатором проведения в Казахстане зимней Универсиады в 2017 году является Федерация студенческого спорта РК как член Международной федерации студенческого спорта (FISU). Национальную Федерацию Казахстана возглавляет профессор Кайрат Закирьянов. В Алматы создана Дирекция по проведению Универсиады 2017 года, которая осуществляет текущий контроль хода подготовки к проведению соревнований. Дирекцию возглавляет Наиль Нуров. В состязаниях Зимней Универсиады в Алматы примут. На период проведения Универсиады будут задействованы, в том числе зарубежных и из регионов страны. Ожидается приезд порядка