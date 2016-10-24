Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, пр. Достык – Дружба, 206. Справки по телефону: 8 (7112) 59–79–69.

Как пояснили организаторы, в новом медицинском центре уральцы смогут получить широкий спектр лечебно–диагностических и консультативных услуг. Партнером по лабораторной диагностике является всем известная и заслужившая доверие клинико–диагностическая лаборатория «ОЛИМП». – Мы очень рады, что у нас появилась возможность расширить сферу оказания медицинской помощи нашим пациентам, – говорит. – В стенах медицинского центра DiVera пациенты могут получить консультации высококвалифицированных узких специалистов: гинеколога, уролога, аллерголога, гастроэнтеролога, врача УЗ–диагностики. Кроме того, интерпретация ЭКГ услуг предоставляется одним из лучших кардиологов нашей столицы. Со своей стороны наша лаборатория будет предоставлять всю необходимую диагностику. Пациент сможет пройти точное обследование и сразу же попасть на прием к нужному врачу без изнурительного ожидания в очереди и суеты.Отметим, что медицинский центр DiVera удобно расположен в центре города, а значит, доступен практически каждому жителю города и области. – Хочу отметить, что прием в медицинском центре DiVera ведут высококвалифицированные специалисты, которые используют новейшие диагностические и лечебные технологии. Современное оборудование позволяет не только провести точную диагностику, но и при необходимости оказать медицинскую помощь, – отметила Альбина ИСКЕНДИРОВАПримечательно, что администрация медицинского центра так же, как и их партнер - руководство лаборатории «ОЛИМП», учитывают комфорт и доступность своих услуг для пациентов. – У нас действует единая система накопительных дисконтных карт. Иными словами, карта предоставляет возможность нашим пациентам получить 5% скидку на услуги сети медицинских центров DiVera и лаборатории «ОЛИМП». Например, дополнительно к дисконтной программе мы предоставляем скидку 5% детям до 18 лет, пенсионерам и инвалидам. Ветераны ВОВ обслуживаются бесплатно. Хотите получить консультацию высококвалифицированного врача, или вам нужна качественная диагностика? Тогда приходите к нам.Лицензия №15013158 от 02.02.2015г. выдана Управлением здравоохранения города Астаны. На правах рекламы.