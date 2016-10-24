Короткие отключения света и, возможно, газа в нескольких микрорайонах города будут из-за транспортировки негабаритного груза через Уральск, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». bolshegruzy (3) Как сообщил директор городского филиала АО «ЗапКазРЭК» Сергей ДОЛЯ, на данный момент по городу перевозится негабаритный груз, который идет из Атырау на Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение. Туда везут новое оборудование. Как выяснилось, груз еще в субботу, 22 октября подошел к городу, в связи с чем в этот же день начались отключения электроэнергии. Как отметил Сергей ДОЛЯ, груз негабаритный, и поэтому возникли некоторые сложности в перевозках: он просто не может проехать под электролиниями. - С завтрашнего дня поочередно будут отключать электроэнергию в таких районах как, Деркул, Самал, район тубдиспансера и Желаево,- рассказал Сергей ДОЛЯ. На вопрос, сколько дней продлится веерное отключение электроэнергии, в "ЗапКазРЭК" ответить не смогли. К слову, кроме электроэнергии в некоторых частях города из-за транспортировки негабаритного груза ожидается отключение газа. bolshegruzy (5) bolshegruzy (4) bolshegruzy (2) bolshegruzy (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА