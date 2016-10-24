Как сообщил, на данный момент по городу перевозится негабаритный груз, который идет из Атырау на Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение. Туда везут новое оборудование. Как выяснилось, груз еще в субботу, 22 октября подошел к городу, в связи с чем в этот же день начались отключения электроэнергии. Как отметил Сергей ДОЛЯ, груз негабаритный, и поэтому возникли некоторые сложности в перевозках: он просто не может проехать под электролиниями. - С завтрашнего дня поочередно будут отключать электроэнергию в таких районах как, Деркул, Самал, район тубдиспансера и Желаево,- рассказал Сергей ДОЛЯ. На вопрос, сколько дней продлится веерное отключение электроэнергии, в "ЗапКазРЭК" ответить не смогли. К слову, кроме электроэнергии в некоторых частях города из-за транспортировки негабаритного груза ожидается отключение газа.Кристина КОБИНА