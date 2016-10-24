Прошло больше месяца с момента посещенияТОО «Спецавтобаза», занимающегося уборкой мусора в городе. Тогда глава региона раскритиковал организацию сбора ТБО, поручив предприятию наладить более эффективную работу. Основной проблемойтогда назвал нехватку рабочей силы и техники. По его словам, местные жители не хотели работать за 40 тысяч тенге, и именно поэтому не удавалось набрать полный штат – вместо 350 человек на предприятии трудились около 130 дорожных рабочих. По словам, за этот месяц «Спецавтобаза» подняла зарплату дорожным рабочим и водителям в два раза – в данный момент рабочие получают на руки 80 тысяч тенге, водители - от 120 до 160 тысяч. - Сейчас мы уже набрали около 230 человек, к зиме планируем полностью укомплектовать штат до 350, - поделился планами Самат ТУРНИЯЗОВ. – Помимо этого для водителей специальной техники организован вахтовый метод работы – сейчас мы набираем людей из районов области, на график 15 на 15 дней. Мы обеспечиваем их проживанием и трехразовым питанием, за вахту каждый водитель получает на руки около 80 тысяч тенге. На подходе и новая техника – в данный момент за счет городского акимата предприятие приобретает 10 новых мусоровозов, которые помогут решить проблему с несвоевременным вывозом бытовых отходов. В ноябре 2016 года планируется закуп зимней спецтехники. Также на предприятии приобрели 290 новых мусорных евроконтейнеров, которые в ближайшее время будут установлены в городе. По словам, установили и причину возникновения стихийных мусорных свалок. - Все ИП, которые в 2016 году выиграли тендер на вывоз мусора с государственных учреждений, не имеют полигона для хранения ТБО, - объяснил он. – То есть они ночью забирают мусор с территории учреждения и вываливают его где придется – на контейнерных площадках, которые обслуживаем мы, либо в пригороде, тем самым создавая стихийные свалки бытовых отходов. Мы написали письмо в городской акимат с просьбой в 2017 году при проведении подобных тендеров определить обязательным условием наличие собственного полигона ТБО, либо договор с предприятием, у которого имеется подобный полигон. После нашего письма уже 7 предприятий заключило с нами договор – таким образом они будут выбрасывать свои отходы на городской мусорной свалке, рассказал Кимеядин ШМАНОВ. Другой городской проблемой является строительный мусор на прилегающей к частным подворьям территории. По словам Кимеядина ШМАНОВА, весь мусор, который находится в радиусе 5 метров от частного дома, должны убирать жильцы, однако в большинстве случаев они не торопятся это делать. - Мы организовываем рейды с участием сотрудников полиции, предупреждаем владельцев частных домов о необходимости уборки мусора, - рассказал он. – Если владелец дома останется глух к нашим требованиям, за дело возьмутся сотрудники полиции, которые оштрафуют нерадивого хозяина. Для уборки мусора владелец дома может нанять частную технику либо воспользоваться нашими услугами. За фиксированную плату мы сами погрузим мусор и вывезем его на городской полигон. Предприятие продолжает активную работу в социальных сетях – в данный момент на Instagram-аккаунт ТОО «Спецавтобаза» подписано около 950 человек. Предприятие круглосуточно принимает заявки на вывоз мусора по горячей линии в Whatsapp – 87011802679 и телефону диспетчерской службы – 29-02-62. В зимний период данная линия будет принимать заявки на уборку снега в пределах городской черты.