Восемь обрезов и три нарезного оружия уничтожили в Актобе

Всего полицейские ДП Актюбинской области уничтожили в печи 139 единиц оружия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники полиции отправили в печь 89 единиц гладкоствольного оружия: 8 обрезов, 37 газовых и травматических пистолетов. В списке уничтоженного оружия 3 единицы нарезного оружия, 1 нож и 1 кастет. Всего было уничтожено 139 единиц оружия и его запасных частей. - Уничтожению подлежат охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и оружие, изъятое у преступников, которое подлежит уничтожению по решению суда. Прежде чем отправить оружие в