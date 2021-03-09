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Происшествия

Восемь обрезов и три нарезного оружия уничтожили в Актобе

Всего полицейские ДП Актюбинской области уничтожили в печи 139 единиц оружия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники полиции отправили в печь 89 единиц гладкоствольного оружия: 8 обрезов, 37 газовых и травматических пистолетов. В списке уничтоженного оружия 3 единицы нарезного оружия, 1 нож и 1 кастет. Всего было уничтожено 139 единиц оружия и его запасных частей. - Уничтожению подлежат охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и оружие, изъятое у преступников, которое подлежит уничтожению по решению суда. Прежде чем отправить оружие в
gorod
Восемь обрезов и три нарезного оружия уничтожили в Актобе
Всего полицейские ДП Актюбинской области уничтожили в печи 139 единиц оружия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Восемь обрезов и три нарезного оружия уничтожили в Актобе
Восемь обрезов и три нарезного оружия уничтожили в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники полиции отправили в печь 89 единиц гладкоствольного оружия: 8 обрезов, 37 газовых и травматических пистолетов. В списке уничтоженного оружия 3 единицы нарезного оружия, 1 нож и 1 кастет. Всего было уничтожено 139 единиц оружия и его запасных частей. - Уничтожению подлежат охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и оружие, изъятое у преступников, которое подлежит уничтожению по решению суда. Прежде чем отправить оружие в печь, комиссия провела сверку и только после этого мешки с ружьями отправлялись на переплавку, - рассказали в полиции, отметив, что в состав специально созданной комиссии вошли сотрудники департамента полиции и прокуратуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Фото предоставлено ДП Актюбинской области
Актобе полиция оружие уничтожение

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