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Социум

Восьмерых иностранцев принудительно выдворили в ЗКО

Самостоятельно они страну покинуть не хотели и даже скрывались, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации регионального департамента полиции, за 11 месяцев этого года решением суда за пределы Казахстана выдворен 221 иностранный гражданин, которые находились на территории ЗКО. Для добровольного исполнения решения суда иностранцам дается 10 суток. Однако, в течение этого времени пять граждан Таджикистана и трое гражданин Узбекистана самостоятельно территорию РК не покинули и скрывались от исполнения решения суда. Сотрудникам полиции пришлось орг
Арайлым Усербаева
Восьмерых иностранцев принудительно выдворили в ЗКО
Самостоятельно они страну покинуть не хотели и даже скрывались, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
У двоих госслужащих выявили двойное гражданство
У двоих госслужащих выявили двойное гражданство
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации регионального департамента полиции, за 11 месяцев этого года решением суда за пределы Казахстана выдворен 221 иностранный гражданин, которые находились на территории ЗКО. Для добровольного исполнения решения суда иностранцам дается 10 суток. Однако, в течение этого времени пять граждан Таджикистана и трое гражданин Узбекистана самостоятельно территорию РК не покинули и скрывались от исполнения решения суда. Сотрудникам полиции пришлось организовать сопровождение восьмерых иностранных граждан до государственной границы РК, а именно до пункта "Тажен" в Мангистауской области. Кроме этого на территории области находились двое граждан Республики Узбекистан, без документов, удостоверяющих личность, которые в связи трудным материальным положением самостоятельно не могли уехать на Родину. По соглашению между правительствами Казахстана и Узбекистана о реадмиссии, стражи порядка сопроводили в консульство Республики Узбекистан в Актау, где из задокументировали для возвращение на родину. После чего сопроводили до государственной границы РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Граница иностранцы

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