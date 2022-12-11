Восьмерых иностранцев принудительно выдворили в ЗКО

Самостоятельно они страну покинуть не хотели и даже скрывались, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации регионального департамента полиции, за 11 месяцев этого года решением суда за пределы Казахстана выдворен 221 иностранный гражданин, которые находились на территории ЗКО. Для добровольного исполнения решения суда иностранцам дается 10 суток. Однако, в течение этого времени пять граждан Таджикистана и трое гражданин Узбекистана самостоятельно территорию РК не покинули и скрывались от исполнения решения суда. Сотрудникам полиции пришлось орг