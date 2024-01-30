15 сентября прошлого года в доме юношества «Шаңырақ» начался капитальный ремонт, на который выделили 575 миллионов тенге. На время строительных работ воспитанников выселили и предложили пожить в детском летнем лагере «Самал». 11 сентября жильцы дома юношества вышли на улицу в знак протеста, а один из них взобрался на крышу здания и отказался спускаться. Днем позже ребята все же освободили свои комнаты, чтобы начался ремонт. Однако, страх сирот остаться на улице даже без комнаты в общежитии никуда не ушел.

Сегодня, 30 января, два воспитанника дома юношества пришли к зданию общежития, чтобы выяснить у директора по какой причине их еще не заселили назад. Ведь, по словам мужчин, обещанный срок уже истек.

— Говорили, что после нового года сможем вернуться назад, но сейчас сказали, что только в мае. У многих из нас тяжело с жильем, не все могут себе позволить снимать квартиры, а некоторых уже выселяют. Я снимаю недалеко отсюда дом с мамой и дочерью. Нас оттуда выселяют, ребенок учится в школе поблизости. Куда я пойду с 11-летним ребенком и 70-летней мамой? У меня на данный момент нет работы, мы живем на мамину пенсию, и оплачивать аренду жилья тяжело, — говорит воспитанник дома юношества Николай. Ванная комната после ремонта в доме юнешества. Фото Медета Медресова.

По словам другого шаныраковца Константина, проблема не только в затяжном ремонте, сироты боятся остаться на улице. Сегодня они пришли поговорить с директором общежития, но улицу оцепили сотрудники полиции.

— Когда нас выселяли, дали нам бумаги и сказали, что в середине января мы вернемся. Все мы переживаем, что возможно, и не заедем туда никогда. Нас сейчас даже внутрь не пускают посмотреть, здание окружили. Мы уехали в сентябре, и до сих пор дают обещания, что вернемся. Сейчас я живу у друга, но он уезжает на заработки, и я не знаю, куда мне идти. С работой у меня тоже не складывается. Зарплаты в городе маленькие, а в объявлениях пишут одно, а по факту там совсем другое. Уехать на заработки не могу, потому что у меня закрыт выезд из страны. В 2015 году я взял в кредит телевизор, а потом меня посадили в тюрьму. А когда я освободился, выяснилось, что коллекторы выкупили мой долг, и теперь я им должен 800 тысяч тенге. Я хотел выехать на заработки с нашими друзьями, но на протяжении двух месяцев не могу найти работу. Везде требуют знание казахского языка. Но больше всего я боюсь остаться без жилья, — говорит Константин. Обновленный коридор дома юношества. Фото Медета Медресова.

Заведующий домом юношества Умитбай Калымбетов рассказал, что воспитанники переживают, что не смогут заселиться в свои комнаты, поэтому пришли к нему поговорить. По его словам, никто не знал, сколько будет длиться ремонт, поэтому назвали предположительное время в четыре месяца. Но по договору у подрядной организации есть время до первого июня, однако аким области попросил завершить ремонт в мае.

— Ремонт здания выполнен на 95%, внутри осталось поставить двери, сделать откосы и другие мелочи. Во дворе нужно уложить брусчатку на всей территории, сделать парковку и детскую площадку. Но из-за погодных условий сделать это пока невозможно. Но и пустить в здание тоже не можем, там все еще ведутся работы. Мы все понимаем, что жить негде, работы нет, но нужно соблюдать технику безопасности. Я переговорил с руководством (подрядной организации), мы ускорим процесс, и ребята смогут заселиться в марте, но нам нужно время, чтобы закончить, — сказал Умитбай Калымбетов.

По закону в доме юношества должны проживать дети—сироты до 23 лет, но из-з не выделения жилья, положенного по закону, власти идут им навстречу. Поэтому самому старшему жителю «Шаңырақа» уже исполнилось 50 лет. На сегодняшний день в доме юношества проживают 67 выпускников и 66 их детей.