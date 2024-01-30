В каких врачах больше всего нуждается ЗКО

По данным управления здравоохранения ЗКО, в медицинских учреждения области работают 1 763 врача и 6 682 работника среднего медицинского персонала. Однако дефицит кадров всё же является основной проблемой сферы здравоохранения региона.

Так, в области не хватает 265 врачей, в 165 кадрах нуждаются городские учреждения. Больше всего область нуждается во врачах общей практики, акушерах-гинекологах, анестезиологах, реаниматологах, кардиологах, хирургах, невропатологах и терапевтах.

– Для снижения дефицита медицинских кадров в 2023 году за счет республиканского бюджета в резидентуру сдали заявки 230 специалистов, выделено 184 грантов. За счет местного бюджета выделено 55 грантов, 18 специалистов уже обучаются. Размер единовременных подъемных выплат увеличен до пяти миллионов тенге. Тем, кто устроился на работу в городе выплачивается один миллион тенге. Руководство медицинских учреждений компенсирует расходы на коммунальные услуги, аренду жилья. Кроме этого оказывается помощь в трудоустройстве супругов, - сообщили в облздраве.

В прошлом году в область прибыли 122 врача. 50 докторов трудоустроились в сельских местностях, 33 из них обеспечены жильем.

На базе областной многопрофильной больницы также функционирует филиал медуниверситета имени М.Оспанова. В них обучаются более 100 резидентов по 13 направлениям. Со второго курса они проходят практику на базе ОМБ.