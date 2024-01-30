В ЗКО конкурс на прием школьного учителя прошел незаконно

В Каратобинском районе ЗКО прокуроры выявили нарушение по приему на работу школьного учителя. Так, победителем конкурса признан кандидат, не подавший полные документы вместо кандидата, у которого с документами было всё в порядке.

По протесту прокурора результат конкурса отменили и провели новый конкурс. В итоге победителем признан специалист, подавший соответствующий документ. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Нарушения в работе отдела образования нашли и прокуроры Бокейординского района. На этот раз нарушения касаются процедуры государственных закупок. Заказчик при закупке электронных учебников указал название издательства, что ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков.

По итогам проверки надзорный орган отменил государственные закупки на 1,2 миллиона тенге. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.