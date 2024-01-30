Так, согласно постановлению правительства на два года призовут офицеров запаса, которых признали годными к службе, но они ее не прошли.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему приложению", говорится в постановлении.

В 2024 году планируется призвать 752 офицеров запаса: