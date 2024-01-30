Прокуроры Бурлинского района провели проверки по соблюдению безопасности детей в школах.

По итогам ревизии выяснилось, что в школах нарушаются правила пожарной безопасности. В частности, в подвальных помещениях хранились горючие вещества, отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения возможных пожаров. Кроме того, не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности, не работают пожарные сигнализации.

Несмотря на имеющиеся нарушения директора школ не торопились устранять их и продолжали учебный процесс.

По итогам проверки 24 школы привлечены к ответственности по статье 410 КоАП «Нарушения требований пожарной безопасности».