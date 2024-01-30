Из-за поправок в Конституцию, сущность и процедуру принятия которых критиковали эксперты, Путин имеет право стать президентом в пятый (и шестой) раз. Впервые он занял этот пост в 2000 году, передает "Радио Азаттык".

Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось собрать не менее трёхсот тысяч подписей россиян из разных регионов страны в поддержку своего выдвижения.

В ходе сбора подписей происходили многочисленные нарушения. В частности, в Санкт-Петербурге подписи собирали члены участковой комиссии, что прямо запрещено законом. Представители региональных властей отчитывались о поставленной за Путина подписи, попутно его расхваливая, – по закону "создание положительного образа кандидата" считается агитацией. Чиновникам и депутатам агитировать запрещено.

В ЦИК было подано заявление с требованием не регистрировать Путина кандидатом. Одно из оснований – как раз нарушения при сборе подписей, другое – "незаконные поправки в Конституцию". Жалобу подписали 26 бывших и действующих российских депутатов различных уровней власти.

Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом – после Владислава Даванкова от "Новых людей", Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР. Их партии представлены в Госдуме, поэтому собирать подписи им не нужно. Всего на пост президента претендуют 11 кандидатов, сбор подписей завершится 31 января.

Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти регулярно вмешиваются в избирательный процесс, затрудняют доступ к оппозиции, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.

Отметим, что ЦИК РФ зарегистрировала 346 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В этот список вошли артисты, спортсмены, бизнесмены. Так, доверенными лицами Путина значатся певец SHAMAN, фигуристка Татьяна Навка, фигурист Евгений Плющенко, танцор Сергей Полунин, ректор МГУ Виктор Садовничий, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, режиссер Никита Михалков, певица Юлия Чичерина и другие.