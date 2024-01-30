Всё больше казахстанских подростков привлекают в продажу наркотиков

В прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40 несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz. Только за январь 2024 года к ответственности привлечено четыре несовершеннолетних.

Заместитель начальника департамента по противодействию наркоприступности Бахытжан Амирханов рассказал, далеко не каждый подросток осознает тяжесть преступлений и их последствий.

— Проблемы подростков-правонарушителей в современном обществе являются весьма сложными и противоречивыми. Сейчас мы имеем дело со своеобразной молодежной субкультурой, тесно связанной с виртуальным пространством и дистанционным общением. Этим обстоятельством и пользуются хозяева интернет–магазинов по продаже наркотических средств. В наркобизнес привлекают все большее количество несовершеннолетних, — сказал Амирханов.

Спикер добавил, что на днях в Актобе задержали ученика девятого класса, у которого при обыске нашли 48 свертков с веществом. Также стражи порядка акцентировали внимание на ситуацию, связанную с вовлеченностью подростков в наркоманию и распространение наркотиков.

В ведомстве напомнили, что за сбыт наркотиков закон предусматривает уголовную ответственность с 14 лет, а наказание может достигать до 10 лет лишения свободы.