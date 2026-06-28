Воспитатель душила и избивала детей в дестком саду Павлодара

Жительница Павлодара заявила о возможном жестоком обращении с детьми в частном детском саду «Игілік», передает МойГород со ссылкой на ti.pavlo.

По словам женщины, поводом для тревоги стало поведение ее трехлетней дочери. Девочка начала категорически отказываться ходить в детский сад, жаловалась на воспитателя, а по ночам просыпалась в слезах. После просмотра записей с камер видеонаблюдения мать решила обратиться в компетентные органы и предать ситуацию огласке.

Как утверждает заявительница, события произошли 25 июня в частном детском саду «Игілік», расположенном по адресу: улица Павлова, 15/1.

По ее словам, в последние недели дочь стала проявлять признаки сильного беспокойства и страха.

«Моей дочери 3 года. В последнее время она регулярно жаловалась на воспитателя, не хотела идти в детский сад, стала просыпаться по ночам и плакать. Это вызвало у меня серьезное беспокойство», — сообщила женщина.

После изучения записей с камер видеонаблюдения мать пришла к выводу, что с воспитанниками могли обращаться грубо.

«По моему мнению, на видеозаписях зафиксировано грубое обращение с детьми: воспитатели применяли физическую силу, в том числе наносили удары ложкой, а также ненадлежащим образом исполняли свои обязанности», — говорится в обращении.

Женщина считает, что изложенные факты должны получить правовую оценку и быть тщательно проверены.

«Прошу обратить внимание на эту ситуацию, провести объективное расследование и принять меры для обеспечения безопасности детей. Надеюсь, что ни один ребенок больше не столкнется с подобным обращением», — отметила она.

На момент публикации официальных комментариев от администрации частного детского сада «Игілік», а также от правоохранительных органов не поступало. Информация основана на заявлении матери и требует официальной проверки. Редакция готова предоставить возможность всем сторонам изложить свою позицию.