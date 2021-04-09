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Воспитательницу, избивавшую ребенка в детском саду Атырау, приговорили к тюремному сроку

Приговор воспитательнице специализированного детского сада «Алтын балык» для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психоречевого развития был вынесен в Атырауском городском суде №2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, воспитатель из сада «Алтын Балык» для детей с тяжелыми нарушениями речи была признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему ребенку. - Обвиняемая признала вину частично. Прокурор и потерпевшая сторона просили назначить
Кристина Кобина
Воспитательницу, избивавшую ребенка в детском саду Атырау, приговорили к тюремному сроку
Приговор воспитательнице специализированного детского сада «Алтын балык» для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психоречевого развития был вынесен в Атырауском городском суде №2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Воспитательница избила малыша с задержкой развития в детском саду в Атырау (видео)
Воспитательница избила малыша с задержкой развития в детском саду в Атырау (видео)
Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, воспитатель из сада «Алтын Балык» для детей с тяжелыми нарушениями речи была признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему ребенку. - Обвиняемая признала вину частично. Прокурор и потерпевшая сторона просили назначить подсудимой лишение свободы. Санкция статьи 110 части 2 УК РК "Истязание" предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. В силу требований закона при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать 4 лет 8 месяцев. Смягчающим обстоятельством признано наличие у подсудимой малолетних детей, - сообщили в суде №2. Стоит отметить, по информации пресс-службы при определении вида наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в отношении ребенка, и посчитал справедливым наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. К слову, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, неоднократные избиения, происходившие в группе «Звездочка» еще в ноябре 2019 года, были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Отец пострадавшего ребенка Рашид Тукешев публично обратился к Генеральному прокурору, министру внутренних дел, министру образования, акиму Атырауской области, уполномоченному по правам ребёнка в РК Аружан Саин. После проведения досудебного расследования по статье 110 УК РК «Истязание» с назначением комплекса судебных экспертиз уголовное дело в отношении воспитателя было направлено в суд. Процесс под председательством судьи Эльмиры Ойкуловой велся в режиме онлайн. 19 февраля был завершен просмотр 24 видеофрагментов со сценами «непедагогичного» обращения воспитателя с ребенком. На некоторых эпизодах видно, как воспитатель хватает ребенка за уши, отталкивает локтем, как плачет затем мальчик, лежит на полу, но женщина не проявляет участия и не пытается его успокоить. Также во время судебного процесса стало известно, что детям приходилось мыть стены и подоконники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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