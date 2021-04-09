Воспитательницу, избивавшую ребенка в детском саду Атырау, приговорили к тюремному сроку

Приговор воспитательнице специализированного детского сада «Алтын балык» для детей с общим недоразвитием речи и задержкой психоречевого развития был вынесен в Атырауском городском суде №2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау, воспитатель из сада «Алтын Балык» для детей с тяжелыми нарушениями речи была признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему ребенку. - Обвиняемая признала вину частично. Прокурор и потерпевшая сторона просили назначить