- Снос резиденции практически завершён. Концепцию нового городского парка (на месте резиденции - прим. автора) я представил в понедельник главе государства, он подход одобрил, там будет хороший парк. Восстановление акимата к концу Наурыза мы завершим, и акимат я смогу собрать со всего города. Потому что управления раскиданы в разных местах и мы совместно ещё не работали с первого февраля, - ответил Ерболат Досаев.

Житель Бостандыкского района во время встречи с акимом спросил про сгоревшее в январе здание на Сатпаева, где ранее работали казахстанские телеканалы.Что касается здания, в котором работали телеканалы, по словам акима, оно частное. Внутри здания работы начались, а вот когда дело дойдёт до фасада - неизвестно. Градоначальник отметил, что «собственник может сам справиться с вопросами, связанными со своим активом». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.