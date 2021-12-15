Фото с сайта Pixabay.com Как вернуть былую красоту махровым полотенцам. Если вдруг оказалось, что любимое полотенце стало жёстким, потеряло яркость или посерело - огорчаться не стоит. Любые махровые изделия нужно стирать на деликатном режиме. Вода должна быть не горячее чем 60 градусов. Но есть и другие секреты, которые помогут вам сделать их мягкими и пушистыми. Некоторые хозяйки советуют стирать махровые полотенца вручную, однако этот процесс занимает не только определенное количество времени, но и сил. Если вы все же выбрали автоматизированную стирку, то выбирайте деликатный режим, при этом откажитесь от режима отжима. При этом барабан стиральной машины не рекомендуется полностью заполнять, а лучше заполнить на половину или на треть. В стиральной машине должно быть достаточно места, так моющие средства тщательно смоются, а изделия не будут сильно прессованы. Температура стирки не должна превышать 60 градусов. Используйте поваренную соль, она имеет смягчающие свойства. Добавьте три столовых ложки в отсек лотка-дозатора или разбавьте соль в емкости с водой и залейте в бак. Таким же эффектом может похвастаться пищевая сода. Восстановить цвет и яркость поможет нашатырный спирт. Сушить полотенца рекомендуется на свежем воздухе, перед тем как повесить, не забудьте встряхнуть изделия. Не сушите их на батареях или на других отопительных приборах, так вы точно не добьетесь мягкости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.