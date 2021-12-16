- Недавно при проведении одного из таких рейдов, участковые нашли бездомного в канализационном колодце на улице Махамбета. Ещё один мужчина без определенного места жительства найден в подвале дома в микрорайоне Лесхоз. Полицейские разместили их в приёмнике-распределителе управления полиции Атырау, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области Людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стражи порядка размещают в приёмниках. Полицейские опасаются, что бездомные могут получить обморожения.С начала года участковые доставили в приёмник около 120 бездомных.