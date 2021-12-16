- Несмотря на цены, разбирают как горячие пирожки. Людей не смущают цены. Да и многие спрашивают стоимость ёлки только после того, как выберут хвойное дерево, - рассказывает мужчина.

Цены на главный атрибут Нового года начинаются от четырёх тысяч тенге. Однако в прошлом году цена на живые ёлки стартовала с отметки в три тысячи тенге. До нового года осталось всего ничего и спрос на праздничный товар растёт ежедневно. В городе уже больше недели работают ёлочные базары. Продавцы рассказывают, что чем выше и пышнее живая ёлка, тем она дороже. Деревья завозят с России, чаще из Челябинска. Артём занимается продажей ёлок не первый год. Он говорит, что спрос на новогодних красавиц всегда высокий.Другой же продавец, Аслан, наоборот жалуется на слабую продажу и ждёт самого разгара после 20 декабря. Тем временем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с 17 по 31 декабря в рамках акции "Ёлка" пройдут рейды по точкам продажи хвойных деревьев. Стражи порядка проверят их на наличие необходимых документов. Стоит отметить, что за незаконную порубку хвойных пород деревьев предусмотрена статья 340 УК РК, за нарушение которой грозит от крупного штрафа до административного ареста.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.