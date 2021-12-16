Целевое назначение земельного участка должно быть - ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) или ЛПХ (личное подсобное хозяйство), передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО проверят использование сельхозземель по назначению Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.
- Друзья, продолжаем информировать вас об изменениях правил использования единовременных пенсионных выплат. К действующим целям использования ЕПВ (единовременных пенсионных выплат) добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть - ИЖС или ЛПХ, - написал Нурлан Акшанов.
Он отметил, что нужно помнить, о том, что в течение 24 месяцев на этом участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения, а именно: акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.