Полицейского, отговорившего атыраусца спрыгнуть с прожекторной вышки, наградили
Всего за добросовестное исполнение служебного долга приказами министра внутренних дел республики и начальника департамента полиции на транспорте наградили 80 стражей порядка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что в столице наградили лучших сотрудников ведомства.
- В числе достойных Бексултан Жумадинов, спасший мужчину от совершения суицида в Атырау в начале декабря текущего года, - сообщили в ведомстве.
Инцидент произошёл первого декабря. На территории депо неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с прожекторной вышки высотой пятиэтажного здания. Дознаватель транспортной полиции Бексултан Жумадинов вместе с инструктором-машинистом локомотивного депо, который и сообщил о происшествии, оказался на месте одним из первых. Жумадинову удалось убедить переубедить нетрезвого мужчину.
- Мы поговорили с ним. Он сказал, что хочет пить, я принёс ему воды. Когда он немного успокоился, помогли ему аккуратно спуститься и привели в комнату полиции, - рассказывал страж порядка.
В 38-летним мужчиной провели профилактическую беседу и после осмотра медиками отпустили домой.
