Прицеп фуры с пищевой солью сгорел 15 декабря в 23:40, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Груженный солью прицеп сгорел на трассе Уральск - Атырау По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, пожар произошел на 305 километре трассы Уральск - Атырау недалеко от поселка Аксуат Акжайыкского района.
- Пожар был ликвидирован в 2:43. На месте работали семь огнеборцев и две единицы техники ДЧС ЗКО. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - дополнили в пресс-службе ведомства. Груженный солью прицеп сгорел на трассе Уральск - Атырау Груженный солью прицеп сгорел на трассе Уральск - Атырау
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО  