Бурлинцев с юбилеем Независимости страны от имени руководителя ЗКО Гали Искалиева поздравил его заместитель Бакытжан Нарымбетов, а также аким Бурлинского района Миржан Сатканов и первый глава района, а ныне общественный деятель Куанышбай Толебаев. Были отмечены достижения и вклад Бурлинского района в экономическое развитие страны за годы Независимости. За всеми этими успехами стоят люди – жители района. Ряду граждан, в числе которых общественники, депутаты, предприниматели были вручены юбилейные медали и почетные грамоты от руководства ЗКО. После официальной части мероприятия вниманию был представлен праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.