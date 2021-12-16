По данным РГП "Казгидромет", 17 декабря на западе Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега. Черновик
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -2..-4.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -3..-5 градусов.
  • В Актобе пройдет снег. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов.
