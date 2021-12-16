По данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий (дождь, туман, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Атырау - Уральск (492-189 км, от Уральска до границы Атырауской области) для всех видов автотранспорта. Позже в ЗКОФ АО «КазАвтоЖол» проинформировали, что с 00:30 было открыто движение на трассе Уральск - Атырау для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.