ДТП на трассе Уральск - Атырау: двое погибли, четверо пострадали
В аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Столкновение автомобилей Hyundai Sonata и ВАЗ-2110 произошло сегодня, 16 декабря, в 17:35 на трассе Уральск - Атырау, недалеко от поселка Бударино Акжайыкского района.
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в результате лобового столкновения скончались двое. Остальных пострадавших в ДТП доставили в больницу.
- На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, на месте аварии работали сотрудники трассового медико-спасательного пункта. Они извлекали зажатые тела погибших из авто.
- В результате аварии 28-летний водитель и 24-летний пассажир ВАЗа скончались на месте. Каретой скорой помощи были госпитализированы в центральную больницу Акжайыкского района 31-летний водитель Hyundai Sonata и пассажиры: 31-летняя женщина с двумя детьми в возрасте четырех и шести лет, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.
В пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО отметили, что все пострадавшие, кроме четырехлетнего ребенка, после осмотра врачей и оказания необходимой помощи, были направлены на амбулаторное наблюдение.
- У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб височно-теменной области, закрытый перелом ключицы справа. Был госпитализирован в хирургическое отделение центральной больницы Акжайыкского района, - пояснили в облздраве.
Напомним, сегодня, 16 декабря, из-за ухудшения погодных условий с 20:30 закрыли трассу Уральск - Атырау.
