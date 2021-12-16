Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе Бурлин - Аксай, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в ЗКО В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что авария произошла сегодня, 16 декабря, в 19:00 на 26 километре трассы Бурлин - Аксай, недалеко от поселка Пугачёво.
- В результате лобового столкновения Renault Duster и ВАЗ-2112, на месте скончался 49-летний водитель второго авто. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу, - проинформировали в ведомстве.
Досудебное расследование начато по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". К слову, ВАЗ-2112 был с российскими номерами. Напомним, сегодня, 16 декабря, на трассе Уральск - Атырау произошло столкновение двух автомобилей, где двое погибли и четверо пострадали.