Илья Смирнов уже известен нашим читателям. Малышу в этом году открывали сбор средств на операцию в Санкт-Петербурге. Все прошло успешно, но сейчас необходима операция на второй глаз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Илья Смирнов
В августе этого года в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз
и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге.
Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно
. Они вернулись домой, но через полгода им придётся ехать на операцию на левый глаз, и возможно, будет проведена повторная операция на правый глаз.
Сейчас Галина Лапина-Смирнова вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам. Их пригласили в Санкт-Петербурга на операцию 10 января.
- Необходимо 1,2 миллиона тенге, при том, что у нас есть 500 тысяч тенге. Деньги остались с прошлых сборов, мы их никуда не тратили и отложили на следующую поездку, - отметила мама малыша.
Женщина также рассказала, как прошла реабилитация после операции, и как сейчас чувствует себя Илья.
- После операции сыночек чувствовал себя хорошо. Часто текли слёзки, были гнойнички - но это норма после хирургического вмешательства. Спустя некоторое время появилось покраснение в глазах, очень часто стал их тереть. Всё больше и больше становился беспокойным. Нарушился сон, видимо из-за перепада глазного давления, - пояснила Галина. - Когда мы были в больнице, нам говорили, что возможно придётся ещё раз оперировать правый глаз и планировали сделать операцию на левый.
Сейчас семья надеется на помощь неравнодушных казахстанцев, иного выхода у них нет.
- Ждём не дождёмся, когда отправимся к врачу, который оперировал Илью. Потому что наши врачи никак не комментируют его заболевание. Я прошу помочь нам. Я хочу, чтобы наш сынок смог полноценно увидеть этот мир. Снова я расстраиваюсь и плачу, когда смотрю в его глазки. Хрусталик выше, чем положено. Сейчас замечаю, что дальше 3-5 метров он не видит, - рассказала мама Ильи.
Все, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Каспи голд 4400 4301 2617 7374 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова).
Или перечислить по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279.
Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12.
Фото предоставлено Галиной Лапиной-Смирновой