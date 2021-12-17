Штормовое предупреждение объявлено сегодня, 17 декабря, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сильный туман ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы  ДЧС Атырауской области, на большей части Атырауской области ожидается туман.
- Будьте внимательны и осторожны на дорогах, - предупредили в ведомстве.
