В аварии погиб мужчина, ещё двое пострадавших были доставлены в центральную больницу Бурлинского района, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в ЗКО Лобовое столкновение Renault Duster и ВАЗ-2112 произошло 16 декабря в 19:00 на 26 километре трассы Бурлин - Аксай, недалеко от поселка Пугачёво. В результате аварии, на месте скончался 49-летний водитель ВАЗа. Еще двое пострадавших были доставлены в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что пострадавшие были доставлены в приемное отделение больницы на попутной машине. - 44-летний и 76-летний мужчины получили различные ушибы. Находятся под наблюдение врачей, - отметили в облздраве.  