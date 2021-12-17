- В годы независимости особое внимание уделялось сфере образования. С каждым годом обновляется материально – техническая база учреждений образования. За это время по области построено и введено в строй 95 школ и 7 учреждений технического и профессионального образования. В следующем году по области планируется завершить строительство 8 школ. Мы усилим нашу работу в данном направлении, поскольку создание условий для получения подрастающим поколением качественного образования – наша главная задача, - сказал глава региона.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов принял участие в церемонии открытия средней школы № 42 в микрорайоне Береке города Атырау. Аким области Махамбет Досмухамбетов поздравил коллектив, учащихся и родителей учащихся школы.​ ​ ​ ​На праздничном мероприятии выступил ветеран –педагог Габдулла Хамза. Он сказал, что в свое время могли только мечтать об обучении в школах с такими прекрасными условиями, какими являются современные образовательные учреждения. Данное событие стало большой радостью для жителей микрорайона Береке. Из-за отсутствия школы раньше 824 ребенка этого микрорайона были вынуждены ездить в школы города. Теперь они могут обучаться в школе вблизи их домов. Отметим, двухэтажная школа на 1200 мест оснащена современным оборудованием. Здесь имеются актовый зал на 360 мест, столовая, спортзал и летняя спортивная площадка. Кстати, спортзал, кроме всего прочего, ​ приспособлен для занятий боксом, настольным теннисом, баскетболом, волейболом, мини-футболом. Также в школе предусмотрена комната видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности.