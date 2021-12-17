Кроме того, на территории области ожидается сильный туман, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Метель и гололед прогнозируют По данным службы спасения, 18 декабря на территории ЗКО ожидаются сильный туман, гололед и метель.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем и ночью температура воздуха составит 0..-2.
  • В Атырау также пройдет снег с дождем. В дневное и ночное время суток температура воздуха составит  0..-2 градусов.
  • В Актобе синоптики прогнозируют снег с дождем. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +4..+6 градусов.
