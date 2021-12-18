По данным ЗКОФ АО «КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, туман, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент (266-394 км, участок дороги от поселка Подстепное Теректинского района до поселка Жымпиты Сырымского района) для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.