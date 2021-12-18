Как сообщили на странице отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска в Instagram, с 16 декабря частично была изменена схема движения маршрута №2. Теперь он будет следовать по следующей схеме: улица Кулагер - улица Айткулова (мкр. Сарытау перед школой №50) - улица Байтурсынова далее по утвержденной схеме. В обратном направлении: улица Байтурсынова - улица Айткулова (мкр. Сарытау перед школой №50) - улица Кулагер далее по утвержденной схеме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.