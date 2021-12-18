С декабря 2021 года запущена система SMS-оповещения для пассажиров по информированию об опозданиях пассажирских поездов свыше двух часов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Маршрут пассажирского поезда «Уральск - Актобе» продлят до Кульсары Иллюстративное фото из архива "МГ" SMS-оповещение будет приходить зарегистрированным пользователям сайта bilet.railways.kz и тем пассажирам, которые оставили свои контактные данные при покупке билетов в билетных кассах.
- Просим пассажиров при оформлении проездных документов (билетов) указывать свои правильные контактные сведения и постоянно их обновлять, - говорится в обращении АО "Пассажирские перевозки".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.