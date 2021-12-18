По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 17 декабря в 18:45 на автодороге местного значения Покровка - Жанажол вблизи города Темир Темирского района Актюбинской области произошла авария со смертельным исходом. - 59-летний водитель автомашины марки ПАЗ (вахтовка, в салоне находилось 12 человек), принадлежащий нефтяной компании, двигаясь со стороны поселка Жаркамыс в Актобе на 13 километре автодороги Покровка-Жанажол, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры к снижению скорости и допустил столкновение со стоящей на обочине автомашиной марки КамАЗ полуприцеп, - сообщили в ведомстве. В результате двое пассажиров скончались на месте ДТП и трое были госпитализированы с различными травмами в центральную районную больницу города Кандыагаш. Проводится расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.