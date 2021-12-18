Видео с убитой током коровой и собакой было опубликовано 16 декабря, в Instagram-паблике kris.p_uralsk.official. Автор видеоролика рассказывает, как погибли животные.

- Собака решила справить нужду возле столба и ее убило током. Спустя примерно десять дней, к столбу подошла корова, ее также ударило током. Сначала животное загорелось, а затем погибло, - говорит автор ролика. Под видеороликом, автор сообщил, что прибывший на место инженер-электрик утверждал, что корова сдвинула железобетонную опору (столб), сорвала провода, от того и произошел инцидент. Пользователи сети стали активно комментировать видеоролик. - Сделают виноватым собаку или корову, - написал пользователь dbegaliev74. - Форс-мажор. Износ изолятора, произошло замыкание и вот такие печальные последствия. Хорошо, что людей рядом не было, - прокомментировал инцидент sayassat_07. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили данный факт и заверили, что аварийной бригадой все повреждения были устранены. Инцидент произошел 16 декабря возле автодороги, связывающей Зачаганск и Деркул. - Теперь хозяин животных должен обратиться в суд в частном порядке для возмещения ущерба, - пояснили в ведомстве. К слову, хозяина животного нашли.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.