Ревакцинации подлежат люди, которые получили два компонента прививки против коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО началась ревакцинация против COVID-19 22 ноября этого года в Казахстане стартовала кампания по ревакцинации населения от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в области ревакцинировано 4205 человек. К слову, в Атырауской области для ревакцинации используется только вакцина казахстанского производства QazVac. Ранее министр здравоохранения Казахстана сообщал, что "Спутник Лайт" в будущем будут использовать для ревакцинации. Пока же выбор ограничен. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.