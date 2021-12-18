Также гололед ожидается в северной и северо-восточной части Западно-Казахстанской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сильнейший гололёд образовался в Уральске По данным РГП "Казгидромет", 19 декабря в северной и северо-восточной части ЗКО, а также в Уральске ожидается гололед.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -2..-4 градусов.
  • В Атырау также пройдет снег с дождем. В дневное время суток температура воздуха составит  +2..+4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0..+2 градусов.
  • В Актобе синоптики прогнозируют снег с дождем. Днём и ночью ожидается 0..-2 градусов.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов.
