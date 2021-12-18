С первых минут Елеусинов занял центр ринга и действовал первым номером. Во втором раунде казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун, однако Леао сумел подняться и продолжить. В следующей трехминутке аргентинец вновь оказался на канвасе. Несмотря на это бой прошел всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Елеусинову, который и стал новым чемпионом мира по версии IBO в полусреднем весе. Отметим, Елеусинов стал пятым казахстанцем в истории, кому удалось примерить чемпионский пояс. Ранее это сделали Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов и Бейбут Шуменов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.