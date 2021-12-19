- По прибытию на место происшествия было установлено, что горит кровля и внутренние помещения жилого дома общей площадью 112 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 13:56. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, - пояснили в ДЧС Атырауской области.

По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, дом загорелся 18 декабря в 11:10 в поселке Доссор.В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и две единицы техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.