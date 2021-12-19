- На 1 декабря этого года по механизму субсидирования процентной ставки по кредитам подписано 851 проектов. В рамках частичного гарантирования кредитов подписано 586 договоров. Выдано 27 грантов на общую сумму 124,2 миллиона тенге, из них для молодых предпринимателей восемь грантов на общую сумму 39 миллионов тенге, - рассказали пресс-службе акимата ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, на сегодняшний день в области создаются всесторонние благоприятные условия для открытия и дальнейшего развития собственного бизнеса. Для поддержки и развития бизнеса по программе «Дорожная карта бизнеса-2025» в этом году было выделено 4,8 миллиарда тенге.К слову, одним из ярких примеров поддержки бизнеса является проект «Детский оздоровительный центр для новорожденных детей «Буль-Буль», на который был одобрен государственный грант в размере 4,3 миллиона тенге. На сегодняшний день предприниматель приобрел необходимое оборудование и запустил проект.