— По прибытию на место происшествия, выяснилось, что автомобиль не загорелся. Сотрудники трассового медико-спасательного пункта доставили в больницу поселка Доссор 11 пострадавших, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области рассказали, 18 декабря в 18:30 часов поступило сообщение о том, что в результате столкновения двух автомобилей произошло задымление одного из них. Судя по предоставленным фотографиям, столкнулись «Фольксваген Шаран» и Ravon. ДТП произошло на трассе Доссор — Кульсары в Макатском районе в 18 километрах от поселка Доссор.На месте работали шестеро сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области. Получить комментарии от пресс-службы департамента полиции Атырауской области и пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области не удалось.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.