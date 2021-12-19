Она расположена на реке Чаган в парке культуры и отдыха Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Видео установки купели было опубликовано в Instagram-паблике uralskrunners.
- Наша команда @uralskrunners решила установить купель для всех желающих попробовать хоть раз искупаться зимой или заняться моржеванием. Мы обратили внимание на безопасность, сделали дно и стенки, а так же лестницу для удобного спуска в воду, - говорится на странице бегового клуба.
Uralsk Runners (UR7) - это молодой перспективный беговой клуб, который был основан энтузиастами и любителями бега в мае 2018 года в Уральске. Источник: uralskrunners.kz
