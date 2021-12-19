В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -3..-5 градусов.

В Атырау ожидается погода без осадков. В дневное время суток температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0..-2 градусов.

В Актобе днём осадков не ожидается, температура воздуха составит 0..-2 градусов. Ночью пройдет снег, -3..-5 градусов.

В Актау переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов. Ночью пройдет дождь, +2..+4 градусов.

Иллюстративное фото из архива "Мой ГОРОД" По данным РГП "Казгидромет", 20 декабря на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду. В Уральске днем ожидаются гололед и низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.