- Указом Главы государства Цой Алексей Владимирович освобождён от должности министра здравоохранения Республики Казахстан, - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Фото из архива "МГ" Соответствующий указ подписал президент Казахстана.Алексей Цой занимал пост главы Минздрава с июня 2020 года, сменив теперь уже находящегося под следствием Елжана Биртанова. О новом назначении пока не сообщается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.