- Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, авторизованному в eGov mobile пользователю необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполётного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе, - пояснили в КГА.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey В комитете гражданской авиации Казахстана сообщили, что теперь сервис цифровых документов внедрён во всех аэропортах страны.Ещё 10 дней назад сервис работал в пилотном режиме в 13 городах Казахстана.