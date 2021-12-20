- Предполагается кратковременное включение электросирен и громкоговорителей, а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях. Проведение проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Алматы предупредили о предстоящей проверки системы оповещения. Сирены включат 21 декабря в 10:10.Сирены также прозвучат в Алматинской области.