На самом деле важно знать, какой продукт вы употребляете. Тем более, если позволяете его есть детям. Основное правило, которое позволит определить, насколько он натурален, нужно внимательно изучить этикетку. Чем меньше срок годности продукта, тем вероятнее, что он натуральный. Как узнать по этикетке, что в продукте содержится пальмовое масло Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, на что нужно обратить внимание на этикетке, чтобы определить, есть ли в нём пальмовое масло. Отметим, что «пальму» в продукте чаще всего называют обобщенно, такими фразами как: «растительные жиры» или «растительные масла». Это фраза широка в употреблении, поэтому чаще всего после нее указывают, какое масло было добавлено при изготовлении товара. И если данного уточнения нет на этикетке, знайте, скорее всего в составе содержится пальмовое масло. Сейчас очень сложно найти натуральную сметану, сгущенку, сыр или творог. Обращайте внимание на название, производители хитрят, называя сметану – сметанкой, творог – творожной массой, сыр – сырным продуктом. Ведь все эти названия напрямую сообщают, о своей ненатуральности продукта. Кроме того, если на этикетке нет ГОСТа, то стоит присмотреться к составу повнимательнее. Если продукт изготовлен по техническим условиям, вероятность найти в составе пальмовое масло увеличивается в разы. И да, натуральные продукты чаще всего отличаются своей высокой стоимостью.