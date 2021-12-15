Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, на что нужно обратить внимание на этикетке, чтобы определить, есть ли в нём пальмовое масло. Отметим, что «пальму» в продукте чаще всего называют обобщенно, такими фразами как: «растительные жиры» или «растительные масла». Это фраза широка в употреблении, поэтому чаще всего после нее указывают, какое масло было добавлено при изготовлении товара. И если данного уточнения нет на этикетке, знайте, скорее всего в составе содержится пальмовое масло. Сейчас очень сложно найти натуральную сметану, сгущенку, сыр или творог. Обращайте внимание на название, производители хитрят, называя сметану – сметанкой, творог – творожной массой, сыр – сырным продуктом. Ведь все эти названия напрямую сообщают, о своей ненатуральности продукта. Кроме того, если на этикетке нет ГОСТа, то стоит присмотреться к составу повнимательнее. Если продукт изготовлен по техническим условиям, вероятность найти в составе пальмовое масло увеличивается в разы. И да, натуральные продукты чаще всего отличаются своей высокой стоимостью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.