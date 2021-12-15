В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -4..-6 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.

Отрог антициклона сохранит своё влияние практически на всю территорию Казахстана – ожидается погода без осадков. И только на севере и востоке пройдёт снег, ожидается низовая метель. Местами по стране ожидаются усиление ветра и туман.